Иркутск, , 10:15 — REGNUM Научный сотрудник Института земной коры СО РАН (ИЗК СО РАН) Раиса Дорофеева в разговоре с ИА «ИрСити» заявила, что нынешнее землетрясение в Иркутской области можно назвать достаточно сильным.

По её словам, в последний раз сопоставимое по мощности землетрясение происходило 12 лет назад, в 2008 году. Причём, его эпицентр находился в акватории озера Байкал, всего в нескольких десятков километрах от нынешнего. Кроме того, в том же районе произошло мощное землетрясение в 1999 году с магнитудой 6.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на 22 сентября, находился в 15 км от населённого пункта Култук Слюдянского района Иркутской области.

После первого толчка, произошедшего в 02:05 (энергетический класс — 14,7 интенсивность в эпицентре по формуле 8,1 ощутимость в Иркутске до 5−6 баллов), в 02:20 произошёл афтершок с теми же координатами. Землетрясение ощущалось на территории 12 муниципальных образований Приангарья.

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