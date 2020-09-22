Казань, , 10:19 — REGNUM В Татарии назначена доследственная проверка после падения 20-летней женщины из окна. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Тело погибшей обнаружили 20 сентября в Казани на улице Пионерской. Незадолго до трагедии, пострадавшая переехала в общежитие и проводила уборку. Когда она начала мыть окна, то облокотилась на стекло, которое не выдержало ее веса и разбилось. Молодая женщина выпала из окна с высоты пятого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, 20 июля в Альметьевске из окна 9-го этажа выпал и погиб трехлетний мальчик. Мать мальчика занималась младшим ребенком, когда трехлетний малыш забрался на подоконник и открыл окно. Затем ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика, и он выпал.

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