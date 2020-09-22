Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Спутник российского производства «Монитор-Э1», не работавший по своему назначению с 2011 года, сошел с околоземной орбиты и согрел в плотных слоях атмосферы. Это 22 сентября следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По информации командования, «Монитор-Э1» сошел с обиты утром 22 сентября и в последний раз наблюдавшийся на высоте 130 на 142 км, в данный момент перестал существовать.

Напомним, космический аппарат «Монитор-Э1» был запущен на околоземную орбиту летом 2005 года с космодрома Плесецк, его прекратили использовать в 2011 году.