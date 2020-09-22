Тамбов, , 09:57 — REGNUM Три человека стали жертвами и ещё четверо пострадали в ДТП, которое произошло возле населенного пункта Орловка в Тамбовской области. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«В 06:40 сентября в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Тамбовской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Тамбовском районе, на автодороге «Тамбов-Воронеж», 192 километр, вблизи н.п. Орловка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей Mazda и ВАЗ-2111, в результате чего три человека погибли и ещё четверо пострадали. Кроме того, указывается, что в настоящее время ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина получил травмы при столкновении легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Уфе.