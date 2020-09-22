Донецк, , 09:51 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 22 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, нарушения перемирия были зафиксированы на юге ДНР. Боевики ВСУ выпустили четыре гранаты из станкового гранатомёта АГС-17.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Заиченко, Ленинское», — сказано в сообщении.

В СЦКК также рассказали о сбросе пяти боеприпасов с беспилотного летательного аппарата ВСУ в районе населённого пункта Григоровка.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования подвергли обстрелам два населённых пункта в ЛНР. О последствиях обстрелов не сообщается.

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