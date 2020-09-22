Уфа, , 09:49 — REGNUM Мужчина получил травмы при столкновении легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Уфе. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 21 сентября. Автомобиль ВАЗ-21 099, за рулем которой находился мужчина 19-лет, ехал по улице Энергетиков. В какой-то момент автомобиль столкнулся со встречным микроавтобусом «Мерседес-Бенц», который ехал по маршруту № 104.

Сообщается, что пассажир легковушки 20-и лет получил травмы. В микроавтобусе ехали восемь пассажиров. Они не пострадали. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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