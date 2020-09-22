Иркутск, , 09:45 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 22 сентября, оперативный региональный штаб, за последние сутки общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 557 человек, причём 73 добавились только за последние сутки.

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В инфекционных отделениях стационаров лечатся 746 человек. Не обошлось без одного нового летального исхода пациента с COVID-19. За весь период выздоровели 16 435 человек, 303 носителя SARS-CoV-2 погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе принято решение продлить ограничительные карантинные мероприятия до 28 сентября включительно.

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