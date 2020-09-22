Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Сформировавшийся 18 сентября в Атлантическом океане тропический шторм «Бета» обрушился вечером 21 сентября на побережье американского штата Техас. Об этом 22 сентября сообщает агентство The Associated Press.

Также сообщается, что, по информации национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость отдельных порывов ветра «Беты» составляет до 20 м/с.

Кроме того, указывается, что тропический шторм в настоящее время передвигается на северо-запад со скоростью около 6 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тайфун «Долфин» обрушится на ряд регионов Японии 24 сентября и может принести до 200 мм осадков.