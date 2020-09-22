Хабаровск, , 09:42 — REGNUM Количество пострадавших из-за того, что опрокинулся пассажирский автобус в Хабаровском крае выросло до 14 человек. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«По последним предварительным данным, пострадали 14 человек», — приводит РИА Новости сообщение представителя пресс-службы.

Ранее стало известно, что на автодороге в 24 км от поселка Циммермановки Ульчского района в Хабаровском крае опрокинулся автобус с 45 пассажирами. При этом сообщалось о 10 пострадавших и что жертв в результате инцидента нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что в Нижнем Тагиле Свердловской области сгорел пассажирский автобус.