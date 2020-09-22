Воронеж, , 09:36 — REGNUM Решение по громкому уголовному делу об убийстве 36-летней сотрудницы автозаправочной станции в Новоусманском районе Воронежской области вынес 21 сентября Воронежский областной суд. Виновным в совершении убийства, а также разбоя и угона автомобиля признан 32-летний житель села Рождественская Хава Новоусманского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Преступление было совершено в августе 2019 года, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в помещении АЗС, из кассы пропали деньги, было похищено другое имущество. Уголовное дело удалось раскрыть в течение нескольких дней, по подозрению в преступлении был задержан бывший сотрудник АЗС, бывший депутат сельского Совета народных депутатов. В ходе допроса он признал свою вину, объяснив, что совершил убийство из-за трудного материального положения.

Следствием и судом установлено, что в течение двух лет, 2018−2019 году, подсудимый накопил кредитные обязательства перед банком. Чтобы выплатить долги, он решил ограбить АЗС, где работал ранее оператором. Вечером 22 августа он прибыл на АЗС. Сотрудница, которая с ним была знакома, впустила его в подсобное помещение. После этого он её избил, нанес несколько ножевых ранений. Затем похитил около 181 тыс. рублей, демонтировал и вынес технику на сумму около 1,4 млн рублей. Скрылся преступник на автомобиле, который принадлежал убитой им женщине.

Приговором Воронежского областного суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в течение 10 дней.