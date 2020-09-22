Барнаул, , 09:31 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 22 сентября, по-прежнему наблюдается существенный рост числа больных внебольничной пневмонией (4119 пациента, +62 за последние сутки) и тяжелобольных (148 пациентов, +4 за последние сутки).

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Подключённых к аппаратам ИВЛ — 63 пациента (минус один за последние сутки).

Не обошлось без шести новых летальных исходов среди носителей SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 437 человек. С начала учебного года коронавирус выявлен у 47 детей до 17 лет включительно. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 138 человек (+78 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 11 750 человек человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что ежедневно в Алтайском крае выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным начать переход на третий этап снятия карантинных ограничений по SARS-CoV-2 и провести массовые мероприятия на день рождения Барнаула 19 сентября.

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Сегодня, 22 сентября, стало известно о том что SARS-CoV-2 был выявлен губернатора Алтайского края Виктора Томенко. SARS-CoV-2 стал причиной переноса сессии депутатов Алтайского краевого законодательного собрания.

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