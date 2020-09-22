Барнаул, , 09:09 — REGNUM Очередная, 47-я сессия Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) перенесена. Об этом сообщает официальный сайт алтайских законодателей.

Ещё 19 сентября председатель АКЗС Александр Романенко, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в сопровождении главы города Вячеслава Франка и спикера Барнаульской городской думы были вместе на дне рождения Барнаула АКЗС

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Конкретной причины не называется, но сказано, что отсрочка необходима для подготовки дистанционного формата проведения заседания, при котором депутаты располагаются на нескольких площадках, между ними усилен режим социальной дистанции, а связь между площадками ведется по специальным каналам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые лица Алтайского края и Барнаула неоднократно были замечены на общественных мероприятиях без средств индивидуальной защиты. В прошедшие выходные председатель АКЗС Александр Романенко, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в сопровождении главы города Вячеслава Франка и спикера Барнаульской городской думы посетили несколько площадок, пообщались с горожанами и поздравили их с праздником — днём рождения Барнаула. При этом, судя по фотографиям сайта АКЗС, маски они не надевали.

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что COVID-19 выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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