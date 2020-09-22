Черкесск, , 09:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии уже вторую неделю горит лес в Учкуланском лесничестве в Карачаевском районе. В связи с этим накануне вечером, 21 сентября, власти муниципалитета ввели на территории района режим ЧС.

«Решением муниципальной администрации сегодня в 17:30 на территории Карачаевского района введен режим чрезвычайной ситуации», — пишет «Интерфакс-Юг».

Как сообщало ИА REGNUM, очаг пожара был обнаружен 14 сентября. На его тушение были направлены бригады специалистов лесной охраны и участкового лесничества. К 20 сентября площадь лесного пожара выросла до 25,1 гектара, а уже к вечеру 21 сентября — до 29,6 га.

Как сообщили в региональном МЧС, к тушению пожара привлечены свыше 60 человек и 20 единиц техники. Кроме того, из-за сложности рельефа местности пришлось прибегнуть к тушению огня с воздуха. За минувший день вертолет МЧС совершил пять вылетов и сборосил в зону пожара 15 тонн воды.

По информации спасательного ведомства, пожар носит низовой характер, горит лесная подстилка. Ближайшим населенным пунктам ничего не угрожает из-за имеющейся естественной водной преграды в виде реки Кубань.

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