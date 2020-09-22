Советский район, , 09:08 — REGNUM В Советском районе Саратовской области произошло ДТП, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2106» и грузовой поезд. Авария случилась 22 сентября в 05:52, информирует пресс-служба Приволжской железной дороги.

На железнодорожном переезде, расположенном на 932 км перегона Наливная — Золотая степь локомотив столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого выехал на переезд при исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но недостаточное расстояние не позволило избежать столкновения. Водитель легковушки скрылся с места ДТП. По информации регионального управления МЧС, жертв нет, пострадал один человек.

В составе поезда были 66 вагонов, из них 11 — груженые. В настоящее время движение восстановлено, задержки движения поездов нет. Предварительной причиной ДТП называют грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.

ИА REGNUM ранее сообщало, 19 апреля в Пензенской области произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора.

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