Уфа, , 08:56 — REGNUM Мотоциклист погиб на автотрассе в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожная авария произошла утром в Ишимбайском районе. Мужчина 49-и лет управлял мотоциклом «Иж Планета-5». На 8 км автодороги Биксяново — Сайраново на опасном повороте он вылетел в кювет и опрокинулся.

Сообщается, что мотоциклист получил не совместимые с жизнью травмы. Он не имел водительских прав. Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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