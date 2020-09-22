Чита, , 08:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 22 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составило 5727 человек, причём 70 из них добавились только за последние сутки.

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Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в Забайкалье составляет уже 66 человек.

Вместе с тем 4653 (39 за сутки) человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние недели в крае постоянно растет число зарегистрированных случаев заболевания. Развёрнуты дополнительные койки для лечения больных COVID-19.

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