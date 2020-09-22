Абакан, , 08:41 — REGNUM СУ СК РФ по Красноярскому краю известило сегодня, 22 сентября, о задержании подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении 14-летней девочки. Им оказался 39-летний житель города Минусинска.

По версии следствия, в дневное время 19 сентября 2020 года девочка направлялась из своего дома на тренировку. При следовании по улице Песочной Абакана к ней на автомобиле подъехал подозреваемый и попросил указать расположение одной из улиц города Абакана. Затем мужчина остановил автомобиль и подошел к девочке с просьбой посмотреть расположение улицы в телефоне и совершил в отношении нее развратные действия. Потерпевшая оказала злоумышленнику сопротивление и убежала с места преступления.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). В ходе допроса подозреваемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Тем не менее, мужчину проверяют также на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года состоялся суд над экс-преподавателем школы искусств в Боготольском районе Красноярского края. Установлено, что в августе 2019 года пьяный педагогический работник детской школы искусств отправил со свой страницы в соцсети «ВКонтакте» развратные сообщения своей 11-летней ученице. Также он отправил девочке видеозапись, содержащую, согласно заключению эксперта, порнографические материалы.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярского педагога школы искусств будут судить за развращение ученицы