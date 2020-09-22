Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 08:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 21 сентября произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Машина вылетела в обрыв с дороги в Зеленчукском районе. Чтобы достать людей со дна оврага, потребовалась помощь спасателей с альпинистским снаряжением, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в районе Софийских водопадов. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в каньон.

Все находившиеся в машине извлечены из транспортного средства и доставлены в поселок Таулу, где их передали в руки медиков. Информации о состоянии пострадавших пока нет.