Луганск, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 22 сентября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, украинские силовики обстреляли районы сёл Калиновка и Калиново-Борщеватое, применив противотанковый гранатомёт РПГ-7 и станковый гранатомёт АГС-17.

Напомним, ранее в ЛНР были задержаны два украинских диверсанта, которые намеревались похитить гражданина Италии Андреа Пальмери, координатора Итальянского центра в ЛНР.

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