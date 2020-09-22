Самара, 22 сентября 2020, 08:26 — REGNUM Мужчину подозревают в угрозе причинения вреда здоровью судье в Самаре. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, днем 21 сентября текущего года в зале суда рассматривалось уголовное дело по обвинению 50-летнего подозреваемого в мошенничестве.
Следователи считают, что подозреваемый зашел в совещательную комнату судьи федерального районного суда и ударил рукой в область кистей рук судьи из-за осуществления ею правосудия.
Отмечается, что мужчина был задержан стражами порядка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам угрозы причинения вреда здоровью судьи.
Расследование дела продолжается.
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