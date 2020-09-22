Иркутск, , 08:21 — REGNUM Учёные проведут оценку, как землетрясение в Слюдянском районе Иркутской области повлияло на состояние грунтов и сооружений в регионе. Об этом сообщил заведующий лабораторией инженерной сейсмологии и сейсмогеологии СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Василий Джурик.

«Мы будем заниматься изучением того, как землетрясение такой силы воздействует на грунты и на здания, строительную часть», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 сентября в Иркутске был объявлен режим повышенной готовности из-за землетрясения магнитудой 5,9. Первые подземные толчки зафиксировали в 02:05 по местному времени. Эпицентр пришелся на поселок Култук Слюдянского района. Интенсивность в эпицентре — 8,1 балла. Жертв нет.

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