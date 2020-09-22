Барнаул, , 08:15 — REGNUM В России сегодня, 22 сентября, стартовало комплексное командно-штабное учение по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов. В мероприятиях масштабной тренировки участвуют силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, территориальной подсистемы по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Учение проводится последовательно в два этапа в городских округах и муниципальных районах Алтайского края, на территориях которых имеются опасные производственные объекты, осуществляющие свою деятельность по транспортировке и хранению нефти и нефтепродуктов. В масштабном мероприятии задействован целый ряд служб и структур, среди которых ГУ МВД России по Алтайскому краю, минздрав, минприроды и другие», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю по гражданской обороне и защите населения Николай Егоров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крупная авария на АО «НТЭК» произошла 29 мая 2020 г. в Кайеркане на ТЭЦ-3: в результате разлива дизельного топлива было загрязнено свыше 180 тыс. м². Органический загрязнитель попал в реки Амбарная и Далдыкан. Внеплановая федеральная проверка выявила 139 нарушений в работе АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, Красноярский край).

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