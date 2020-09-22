Уфа, , 07:52 — REGNUM Автоцистерна насмерть сбила мужчину на автотрассе в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла ночью 21 сентября в Стерлитамакском районе. Автоцистерна на базе «Mercedes-Benz Axor», под управлением 33-летнего жителя Татарии, ехала по автотрассе Уфа — Оренбург. На 103-м км этой автодороги она сбила 34-летнего мужчину.

Сообщается, что пешеход получил не совместимые с жизнью травмы.

По словам водителя, мужчина шел вдоль края правой полосы дороги, на его одежде не было световозвращающих элементов.

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