Ульяновск, , 07:47 — REGNUM В Ульяновске по делу о вырубке деревьев на особо охраняемой природной территории «Винновская роща» оштрафовали на 300 тыс. рублей юридическое лицо — школу олимпийского резерва по биатлону. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, областной минстрой санкционировал обрезку девяти плодовых деревьев и снос десяти насаждений, в то время как «в отсутствие разрешения» было вырублено 159 деревьев. Ущерб, по оценке правоохранителей, превысил 3,5 млн рублей.

Прокурор района Ульяновска возбудил в отношении ОГБУ «Ульяновская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.39 КоАП РФ («Нарушение использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»). Отмечается, что на основании постановления прокуратуры хозяйствующий субъект оштрафован на 300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту вырубки дубов в ундоровском лесничестве. Ущерб, причинённый государству, оценён в сумму около 1 млн рублей.

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