Джакарта, , 07:40 — REGNUM Спасатели подтвердили смерть двух пропавших без вести человек при наводнении в столице Индонезии Джакарте, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что спасатели обнаружили тела двух пропавших при стихийном бедствии. Еще одного человека найти пока не удалось. Тела погибших были найдены в провинции Западная Ява, которая также пострадала от наводнений, вызванных сильными ливнями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии заявляли о 20 пострадавших и трех пропавших без вести. Также от наводнений пострадали девять домов и десять мостов.

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