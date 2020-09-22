Токио, , 07:24 — REGNUM Тайфун «Долфин» обрушится на ряд регионов Японии 24 сентября и может принести до 200 мм осадков, передает телеканал NHK со ссылкой на данные японского национального метеорологического агентства.

Сообщается, что тайфун сформировался в Тихом океане 21 сентября. Ожидается, что берегов японского острова Хонсю он достигнет к 24 сентября. В связи с этим на северо-востоке и в центральной части острова пройдут сильные ливни. Общее количество выпавших осадков может достигать 200 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Долфин» движется в сторону севера. Атмосферное давление в центре шторма составляет около 748,5 мм ртутного столба. Сам тайфун движется со скоростью 72 км/ч, а порывы ветра достигают 108 км/ч.

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