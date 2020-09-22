Иркутск, , 07:08 — REGNUM В Приангарье ведут оценку последствий ночного землетрясения. Помимо повреждённый мебели и отключения электричества, стало известно об обрушении части трассы Иркутск — Улан-Удэ. Видео опубликовано каналом «Мобильный репортёр».

Последствия землетрясения в Иркутской области. Обрушилась часть трассы Иркутск — Улан-Удэ Цитата из видео

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 сентября в Иркутске был объявлен режим повышенной готовности из-за землетрясения магнитудой 5,9. Первые подземные толчки зафиксировали в 02:05 по местному времени. Эпицентр пришелся на поселок Култук Слюдянского района. Интенсивность в эпицентре — 8,1 балла. Жертв нет.

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