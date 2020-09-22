Улан-Удэ, , 06:59 — REGNUM Правоохранители в Бурятии за месяц изъяли из незаконного оборота около 3,5 тонны нерестового омуля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, возбуждено десять уголовных дел, число фигурантов достигло 13 человек.

«В целом, у браконьеров изъято 15 сетей длиною около километра, 14 лодок, два лодочных мотора, две единицы технических средств навигационного оборудования», — отметили в ведомстве.

Как напоминают в полиции, в республике действует полный запрет на вылов омуля. Однако это не останавливает браконьеров.

Так, 31 августа сотрудники МВД совместно с бойцами Росгвардии задержали троих человек, подозреваемых в незаконном приобретении рыбы, добытой преступным путем. В одной из машин задержанных было найдено 8 контейнеров и 9 мешков с байкальским эндемиком.

11 сентября в остановленной на трассе микроавтобусе было обнаружено 16 мешков с омулем общим весом 770 кг.

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