Ясный, Оренбургская область, , 07:35 — REGNUM Три человека погибли на пожаре в частном доме в Ясненском городском округе Оренбургской области в ночь на 22 сентября. Об этом сообщает пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 23:40. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что на ул. Полевой горит частный жилой дом, площадь возгорания составляет 120 кв. метров.

В 23:54 пожар был локализован. В 01:35 было ликвидировано открытое горение.

«К сожалению, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства. По уточнённой информации ТАСС погибли две женщины и мужчина.

Всего к ликвидации последствий пожара было привлечено 20 человек и девять единиц техники спецтехники.