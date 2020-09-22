Джакарта, , 06:22 — REGNUM Не менее 20 человек получили травмы во время наводнения в индонезийской столице Джакарты, сообщает пресс-служба агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии.

Сообщается, что из-за сильных ливней вышла из рек берега и затопила ряд районов Джакарты. При этом столица Индонезии находится на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отмечается, что в одном из районов города из-за наводнений пропали без вести трое человек — их унесло потоком воды. Еще 20 человек получили различные травмы. Также в результате наводнения пострадали девять домов и десять мостов.