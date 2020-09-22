Чемальский район, Алтай, , 06:18 — REGNUM В ходе поисков пропавшей ранее туристки из Новосибирска в Чемальском районе Республики Алтай найдено тело неизвестной женщины. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Тело было обнаружено в 15 метрах от берега реки Катунь. В настоящий момент оно направлено в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы. Родственники пропавшей туристки выехали из Новосибирской области в республику с целью проведения опознания.

Напомним, 43-летняя жительница Новосибирска предположительно утонула в реке Катунь 3 сентября.

Подробнее: Заплыв для видеоролика в Горном Алтае обернулся трагедией

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи проверяют гибель туристки из Новосибирска в Горном Алтае