Мехико, , 05:49 — REGNUM Полиция Мексики захватила груз из 627 килограммов кокаина и задержала контрабандиста у границы с Гватемалой, сообщает пресс-служба мексиканской генпрокуратуры.

Сообщается, что полицейским удалось захватить грузовик с наркотиками на пропускном пункте в городе Уистла в штате Чиапас. Водитель грузовика утверждал, что перевозит переработанный пластик, однако в транспортном средстве оказались 627 килограммов кокаина. Водитель грузовика был арестован по обвинениям в контрабанде наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня силовики Мексики изъяли более четырех тонн наркотиков на границе с Соединенными Штатами. Общая стоимость нелегального груза составила $3,5 млн.

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