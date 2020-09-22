Улан-Удэ, , 05:43 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован очередной летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в республиканской инфекционной больнице скончалась женщина 72 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Помимо COVID-19, она страдала двусторонней пневмонией и хроническим лимфолейкозом.

«Находилась на стационарном лечении отделении реанимации в течение 14 суток, на ИВЛ 11 суток», — отметили в штабе.

Таким образом, за всё время эпидемии в регионе зарегистрировано 68 жертв COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения превысило 6,4 тыс., более 5,2 тыс. человек к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии число случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 6400