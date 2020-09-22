Улан-Удэ, , 05:22 — REGNUM Ночное землетрясение на территории Иркутской области оказалось настолько сильным, что разбудило жителей соседней Бурятии. Эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,9 баллов находился в Слюдянском районе, в 15 км от села Шулута Тункинского района республики.

По данным Главного управления МЧС по Бурятии, толчки ощущались по всей территории региона. При этом жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения продолжили работать в штатном режиме. В настоящее время специалисты обследуют территории населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске в связи с толчками был введён режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков, экипажи аварийно-спасательной службы осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий.

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