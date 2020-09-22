Исламабад, , 03:57 — REGNUM Микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Чаквал. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство с 20 пассажирами покатилось со склона. В результате ДТП погибли семь человек, остальные пострадали и были госпитализированы. Из них четверо поступили в больницу в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября микроавтобус столкнулся с грузовиком на юге Бразилии. В результате ДТП погибли десять человек.

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