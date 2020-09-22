Гуанчжоу, Китай, , 02:45 — REGNUM Два человека погибли, еще трое получили ранения в результате ножевой атаки в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Атака произошла в 7:35 по местному времени 21 сентября в районе Паньюй. Полицейское расследование привело к некоему 47-летнему гражданину по фамилии Ван, который страдал длительное время от депрессии.

Он нанес себе ранения перед тем, как полицейские смогли его скрутить. Однако, спасти нападавшего не удалось, он скончался от нанесенных травм. Раненые пострадавшие находятся в стабильном состоянии, сообщили в полиции. Расследование продолжается.