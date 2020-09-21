Иркутск, , 23:43 — REGNUM В Иркутске введён режим повышенной готовности в связи с произошедшим в регионе землетрясением. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков, экипажи аварийно-спасательной службы осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий.

В пресс-службе добавили, что на данный момент жертв и разрушений не выявлено, объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме.

Как передавало ИА REGNUM, в 02:05 по местному времени (21:05 мск) на территории Иркутской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в Слюдянском районе, в 15 километрах от населённого пункта Култук.

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