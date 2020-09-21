Слюдянка, Иркутская область, , 22:57 — REGNUM После подземных толчков, зарегистрированных 21 сентября, на территории Иркутской области отмечены перебои в энергоснабжении.

Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В частности, после землетрясения электричество отключилось в городе Слюдянке Иркутской области.

Напомним, два подземных толчка магнитудой 5−6 произошли в Иркутской области в 21:05 и в 21:20 мск.

Земные колебания ощущались в 12 районах Иркутской области, а их эпицентр находится в 15 км от поселка Култук Слюдянского района.

О жертвах и пострадавших информации не поступало.

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