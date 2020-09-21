Иркутск, , 22:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба 21 сентября регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 02:05 по местному времени (21:05 мск). Спустя 15 минут произошли повторные толчки меньшей интенсивности.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе, в 15 километрах от населённого пункта Култук.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.