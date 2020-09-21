Иркутск, 21 сентября 2020, 22:51 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба 21 сентября регионального управления МЧС России.
По информации ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 02:05 по местному времени (21:05 мск). Спустя 15 минут произошли повторные толчки меньшей интенсивности.
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в Слюдянском районе, в 15 километрах от населённого пункта Култук.
Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.