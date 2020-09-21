Воронеж, , 21:57 — REGNUM Природный пожар на площади в 75 га локализован в Бобровском районе Воронежской области по данным на 21:00 21 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

«В 21:00 локализация пожара на площади 75 га. К тушению пожара была привлечена группировка сил в количестве: от РСЧС 60 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России — 29 человек и 10 единиц техники», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании лесной подстилки у села Семено-Александровка Бобровского района поступило в 12:57 2 сентября, изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 10 га.

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