Москва, , 21:56 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в районе озера Байкал, сообщает 21 сентября Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным EMSC, землетрясение произошло в 21:04 мск.

Эпицентр землетрясения был расположен на 31 км северо-западнее города Слюдянка и на 83 км юго-западнее Иркутска. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух тысяч метров.

Сообщений о пострадавших людях и о разрушениях на данный момент не поступало.

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