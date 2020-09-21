Москва, , 21:15 — REGNUM В здании Центрального научно-исследовательского института туберкулёза в Москве вечером 21 сентября произошёл пожар. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пожар возник на первом этаже туберкулёзной больницы по адресу: Яузская аллея, дом 2, строение 3», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что из здания были эвакуированы более 100 человек, в том числе 35 несовершеннолетних.

По предварительным данным, в подсобном помещении горели мебель и личные вещи, возгорание было ликвидирован на площади около двух квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.