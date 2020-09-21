Сургутский район, Югра, 21 сентября 2020, 20:01 — REGNUM В Югре организована процессуальная проверка причин экстренного приводнения на озеро Высынглор легкомоторного самолета. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Установлено, что 21 сентября 2020 года в озере Высынглор недалеко от посёлка Угут Сургутского района Югры обнаружен легкомоторный гидросамолет Че-27. Воздушное судно приводнилось при попытке взлёта. На его борту находилось два человека. Пострадавших нет.
После проверки причин происшествия будет принято процессуальное решение.