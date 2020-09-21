Тюмень, , 19:19 — REGNUM В тюменской квартире, в которой произошёл взрыв газа, централизованной подачи голубого топлива не было с июня 2014 года. Газ был отключён за неуплату, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Север».

В квартире была установлена заглушка. Меж тем техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в доме по ул. 50 лет ВЛКСМ, 95 проводилось в июле 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 20 сентября в тюменской пятиэтажке взорвался газ, разрушены три балкона, частично повреждены три квартиры.

Причины взрыва выясняют следователи СУ СКР по Тюменской области. Горадминистрация проводит строительную экспертизу дома. Жильцы пострадавших квартир расселены по родственникам и в гостинице «Колос».

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