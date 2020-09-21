Чебоксары, , 19:11 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту происшествия во время ремонта школы в Шумерле, где рабочего завалило во время обрушения стены: врачи диагностировали у него переломы нескольких рёбер. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

По данным ведомства, инцидент произошёл 15 августа 2020 года в ходе ремонта в школе № 6 в Шумерле. Следствие полагает, что во время работ обрушилась стена между коридором и санузлом, в результате травмы получил работник подрядной организации.

«Мужчина получил травмы в виде переломов тазобедренной кости и сустава, а также пяти рёбер слева», — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили, что это произошло из-за нарушения правил техники безопасности должностными лицами подрядной организации, ответственными за ремонтно-строительные работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобразования Чувашии Сергей Яковлев, говоря о подготовке к новому учебному году и срыве сроков ремонта школы в Шумерле, пояснил, что в начале августа, «помимо основного договор, здесь был заключен ещё дополнительный договор на ремонт столовой, который изначально не предполагался». По его словам, «в ходе ремонтных работ было обрушение стенки, и по решению Следственного комитета были соответственно приостановлены все работы».

Подробнее: В Чувашии чиновники потеряли контроль за ходом ремонта в школах