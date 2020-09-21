Габороне, , 18:41 — REGNUM Массовая гибель слонов в долине реки Окаванго в Ботсване оказалась связана с токсинами цианобактерий, которые размножились в водоемах национального парка, 21 сентября сообщает агентство Reuters.

Слон Bernard DUPONT

По словам представителей Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны, факт отравления токсинами цианобактерий был установлен после лабораторного исследования образцов, взятых от мертвых животных.

О массовой гибели слонов в Окаванге стало известно в начале лета 2020 года. По официальной информации, к настоящему времени в национальном парке скончались 330 слонов.

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