Воронеж, , 17:43 — REGNUM Незаконную банковскую деятельности пресекли правоохранительные органы в Воронеже, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 21 сентября.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», — уточнили в пресс-службе.

По версии предварительного следствия, подозреваемые в 2017—2020 годах оказывали услуги по переводу и обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение физическим и юридическим лицам. Для банковской деятельности использовались счета подконтрольных организаций. Схема была следующей: клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем подозреваемые осуществляли перевод на указанные клиентом реквизиты или снимали деньги с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, после чего передавали их клиенту. По данным следствия, доход от деятельности участников преступной группы оценивается в сумму более 30 млн рублей.

В ходе обысков у фигурантов было изъято 9,5 млн рублей, а также компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.