Ростов-на-Дону, , 17:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесли приговор 20-летнему студенту Южного федерального университета, обвиняемому в убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 сентября.

Установлено, что конфликт, разгоревшийся 30 ноября 2019 года между двумя студентами, перерос в поножовщину. Один из участников драки ударил ножом оппонента, в результате которого потерпевший скончался.

Суд назначил студенту наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт произошёл только между двумя студентами вуза. Потерпевший скончался в больнице.

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