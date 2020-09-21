Рыбинск, Ярославская область, , 17:22 — REGNUM В Ярославской области депутаты муниципального совета города Рыбинска хотят направить обращение об ужесточение наказания для педофилов. Проект обращения разместил на своей странице в Facebook депутат Пётр Кельберг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обращение появилось в ответ на зверское убийство двух девочек. Как ранее сообщало ИА REGNUM, две сестры 2006 и 2011 годов рождения были убиты 15 сентября. В совершении этого преступления признался 41-летний сожитель матери погибших Виталий Молчанов. По некоторым данным, тела были расчленены. Следователи установили факт сексуального насилия над девочками. Маньяк пытался скрыться, но был задержан. Известно, что Молчанов был ранее судим за аналогичные преступления.

«Срочно необходимо ужесточение наказания за совершения в отношении несовершеннолетних преступлений по статьями 105 (Убийство), 131 (Изнасилование), 132 (Насильственные действия сексуального характера), 133 (Понуждение к действиям сексуального характера), 134 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), 135 (Развратное действия). Принятие срочных мер по усилению ответственности поможет исправить катастрофическую ситуацию, создавшуюся в отношении несовершеннолетних», — говорится в проекте решения Рыбинского муниципального совета.

Депутаты планируют принять обращение в адрес Ярославской областной думы, чтобы та вышла с инициативой об изменении Уголовного кодекса России.

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