Красный Сулин, Ростовская область, , 17:22 — REGNUM В Ростовской области мать успела спастись из горящей квартиры, где погибла её двухлетняя дочь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 21 сентября.

Напомним, что пожар в одной из квартир пятиэтажного дома на улице 50 лет Октября вспыхнул 20 сентября. В огне погибла девочка 2018 года рождения. Установлено, что на момент пожара в квартире находились мать ребёнка, а также трое её знакомых. Им удалось покинуть горящее помещение самостоятельно.

По факту трагедии в Красном Сулине возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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